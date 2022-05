Este viernes, el Arsenal anunció la renovación del entrenador español Mikel Arteta en el banco del club, que está próximo a regresar a la Champions League después de cinco temporadas fuera del torneo.

El técnico, que asumió el cargo en la temporada 2019-20 luego de ser ayudante de Pep Guardiola en el Manchester City, extendió su vínculo con el equipo londinenses hasta el final de la campaña 2024-25.

💬 "I’m really excited, grateful and really, really happy today."

