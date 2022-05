Carlo Ancelotti: “Probablemente me retire después de esta etapa en el Real Madrid”

El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, expresó públicamente lo que proyecta en su futuro deportivo tras haber conseguido el título de la liga española con el cuadro merengue, marcando un hito en su carrera tras obtener los trofeos locales en Francia, Inglaterra, Alemania e Italia.

Al respecto, el técnico italiano aseguró que ya ve pronto su salida del deporte de alto rendimiento. “Probablemente me retire después de esta etapa en el Real Madrid”, aseguró “Carletto” en declaraciones a Prime Video, considerando que tiene contrato hasta 2024.

Sin embargo, a los instantes, Carlo Ancelotti puso una condición al respecto. “Si el Real Madrid me quiere aquí diez años, estaré otros diez años”, puntualizó junto con no profundizar en torno a la opción de dirigir a una selección de cara a la Copa del Mundo 2026.

“Hay tantas cosas que he descuidado y que me gustaría hacer, como estar con mis nietos, irme de vacaciones con mi esposa (…) Ir a muchos sitios en los que nunca he estado”, reconoció el DT, de 62 años, quien no dirigiría en más clubes tras su paso por el cuadro merengue.

Carlo Ancelotti y la Champions League

Más allá de sus reflexiones en la entrevista con Primer Video, el entrenador europeo se enfoca en su último gran reto de la temporada: el duelo de vuelta, por las semifinales del principal torneo europeo de clubes, ante el Manchester City.

Tras haber perdido 4-3 en la ida, confía en que pueden revertir la llave este miércoles en el Santiago Bernabéu. “No creo que la historia vaya a influir este miércoles, cada partido tiene su historia. Ellos tienen ventaja, nosotros tenemos que hacer todo lo mejor. Es muy difícil, pero tenemos una oportunidad increíble para jugar una final después de ganar la Liga. El ambiente es muy bueno y lo podemos hacer”, aseguró en conferencia de prensa, que puntualizó los aspectos que pueden desequilibrar el encuentro.

“Son muchos aspectos: corazón, compromiso colectivo, la calidad individual. Sólo una parte de esto no te permite tener éxito en la Champions League, una competición tan importante y difícil. Ganar mañana no se puede solo con el corazón y el empujón del Santiago Bernabéu“, cerró “Carletto”.