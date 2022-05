Gabriel Costa y las expectativas de Colo Colo en Copa Libertadores: “Nuestro foco es el campeonato nacional”

En conferencia de prensa en el estadio Monumental, el volante de Colo Colo, Gabriel Costa, analizó el presente con el que el cuadro albo llegará a Lima para su duelo de este jueves por Copa Libertadores.

Aunque el “Cacique” está bien aspectado en el certamen continental, el uruguayo nacionalizado peruano puntualizó cómo el plantel trabaja en torno a los principales desafíos del año. “Es un campeonato muy importante. Lo estamos afrontando de la mejor manera, pero nuestro foco es el campeonato nacional. Lo estamos haciendo bien y en el internacional también. Preparamos todos los partidos para seguir jugando como venimos, con ese compromiso de equipo”, explicó.

De todas formas, como conocedor del fútbol peruano, Gabriel Costa dimensionó la trascendencia que puede tener el duelo con Alianza Lima por Copa Libertadores. “Va a ser un partido importante, vamos a buscar los tres puntos y seguir jugando con intensidad y la identidad de juego que tenemos. Estamos preparados. Es un partido complicado, de visita, contra un equipo grande, pero estamos preparados para afrontar el partido de la mejor manera y dar ese pasito que necesitamos para clasificar a octavos”, apuntó el jugador de 32 años.

Sin Alexander Oroz por lesión, en el plantel confían en contar con Brayan Cortés en Perú. “Brayan es muy importante, como todos los compañeros que están preparados para hacerlo. Tenemos un equipo en que todos estamos listos cuando nos toque jugar, ya sea campeonato o Libertadores. Esperemos que se pueda recuperar y se está preparando para llegar, hay que esperarlo“, reconoció.

Gabriel Costa y su presente en Colo Colo

En lo que va de temporada, ha jugado ya 14 partidos entre el campeonato nacional y la Copa Libertadores, anotando ya 4 goles y consolidado como titular. “Me he preparado para estar a este nivel, siento que no tengo límites. Todo es preparación. Afronté los desafíos más difíciles del club y aproveché las oportunidades que hubo. Gracias al tiempo, estar a este nivel me pone feliz y orgulloso de mi trabajo, de lo que pude hacer“, sostuvo.

Además, se mostró cómodo con jugar ya sea como “enganche” o más recostado por las bandas en el ataque albo. “No es tan importante dónde me sienta mejor en la cancha, sino dónde puedo ayudar más al equipo. Tengo que estar preparado. Prefiero jugar en el lugar en que pueda ayudar más”, sentenció quien asoma como titular ante Alianza Lima en el estadio Nacional de Lima.