Mamá de niño agredido en San Carlos de Apoquindo exigió “sanciones mayores” para la UC

Tras el sólido 3-2 de Flamengo sobre la UC en San Carlos de Apoquindo, los hinchas del “mengao” celebraban en el sector norte del recinto deportivo de los “cruzados”, lo que no gustó nada a los fanáticos del tetracampeón nacional que estaban cerca.

Así quedó expuesto en una serie de registros que se han viralizado en las redes sociales durante las últimas horas, donde un niño fue agredido por hinchas de la UC, otro imitó a un simio en un claro acto de racismo por parte de los “cruzados”, y para colmo, otro fue visto lanzando una bengala prendida contra los fanáticos del “Fla”.

Los hechos en Las Condes han dejado varias reacciones en el mundo del fútbol tanto nacional como internacional, y precisamente una de las víctimas de las agresiones por parte de hinchas de la UC conversó con ADN Deportes.

Danielle Carvallo, mamá del menor agredido por fanáticos “cruzados” tuvo palabras para lo sucedido el pasado jueves en San Carlos de Apoquindo: “yo quiero ver sanciones mayores, porque ¿Sabes que va a pasar?, ese tipo va a ser detenido y después va a ser liberado, le prohibirán entrar a un estadio, y no va a pasar a nada, va a volver a pasar lo mismo y las sanciones van a ser muy pocas, tienen que ser duras”, comentó.

Relató que: “cuando yo bajé, me encontré con Carabineros y les dije ‘yo sé quién fue’ porque justo estaba mirando a los tipos lanzando bengalas, y si tu ves los videos que están circulando por redes sociales son los de chaqueta azul, de chaqueta negra, ellos estaba un poco alejados, porque no fueron todos los hinchas de la Católica no podemos culpar a todos los fanáticos, fue la minoría“, sostuvo.

Continuó asegurando que: “entonces yo los vi y cuando bajé hacia Carabineros les dije ‘yo sé quien fue vamos a detenerlos’, pero no me pescaron, no me hablaron, no hicieron nada, sabes“, dijo la mamá del niño agredido por hinchas de la UC.

Cerró comentando que: “fue una piedra y una bengala que le llegó, porque ahora junto a la herida tiene unas quemaduras. Pero ahora está regaloneado por la familia, las abuelas, los amigos, pero la única cosa que me dejó triste es que me dijo que tenía miedo de volver a un estadio de fútbol y esa es la parte triste, porque el estaba feliz, era una noche para él”, finalizó Danielle Carvallo.