Este viernes, Universidad de Chile visita a Audax Italiano en Valparaíso en el duelo pendiente por la undécima fecha del Torneo Nacional 2022. En la previa del compromiso, el mediocampista Israel Poblete remarcó la importancia de ganar para revertir la mala campaña que tiene en la cuerda floja al técnico Santiago Escobar.

Los azules llegan al compromiso con un registro de una victoria en los últimos ocho partidos del campeonato, con lo que se ubican en la duodécima posición de la tabla, a tan solo dos puntos de la zona de descenso.

“Claramente es necesario ganar, es lo que buscamos. Se nos hecho un poco difícil, pero trabajamos para eso. Es el momento en el que tenemos que encaramarnos de la medianía de tabla hacia arriba”, manifestó Poblete en conferencia de prensa.

El futbolista de 26 años reconoce que el plantel estudiantil no ha logrado demostrar una idea de juego en el primer tercio del certamen. “Nuestro funcionamiento no ha sido bueno, estamos en busca de eso todavía. La autocrítica de parte de nosotros también está, todos queremos que nuestros niveles mejoren”, manifestó.

El volante, proveniente de Huachipato, es uno de los nueve refuerzos de Universidad de Chile para la temporada 2022. Respecto a los cuestionamientos a las incorporaciones, Poblete reitera que el rendimiento no ha sido el esperado. “Cada uno está en el derecho de opinar, sobre todo en este momento que no ha sido bueno. Las críticas las recibo con humildad, sabemos que no hemos estado con un buen funcionamiento. La idea es poder demostrar por qué estamos acá”, apuntó.

En cuanto a la continuidad de Santiago Escobar, quien podría salir en caso de una derrota, el mediocampista se desliga de la influencia de los jugadores. “Sabemos que el fútbol funciona así. Nosotros jugamos a ganar fin de semana a fin de semana y esas son cosas que a nosotros como jugadores no nos incumben. La dirigencia tendrá que tomar sus decisiones o no”, concluyó Israel Poblete.

El compromiso entre Audax Italiano y Universidad de Chile se jugará en el estadio Elías Figueroa Brander, este viernes 29 de abril desde las 14:00 horas y será transmisión de ADN Deportes.