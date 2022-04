Robert Lewandowski se ha convertido en una de las grandes aspiraciones del Barcelona para el próximo mercado de fichajes del verano europeo. El delantero del Bayern Múnich no ha descartado la posibilidad de salir del fútbol alemán, pero el cuadro bávaro busca seguir contando con sus servicios por un par de temporadas más.

El polaco mantiene contrato con los germanos hasta junio de 2023 y los blaugranas siguen de cerca la situación del atacante, respecto a una eventual renovación. Con el título de la Bundesliga abrochado, el gigante de Baviera ya trabaja en las negociaciones para retener a “Lewa”.

Según reportó el periodista italiano Fabrizio Romano, especialista en el mercado de transferencias, el representante del futbolista de 33 años se habría reunido durante esta jornada con la dirigencia del equipo, con el objetivo de intercambiar las posturas de cada parte.

Today’s meeting between Pini Zahavi and Bayern in Munich revealed here today to discuss Lewandowski’s future is not gonna be the last one… 🔴 #FCBayern

It was opening meeting [just finished] with Bayern still pushing to keep Lewa – but Barcelona won’t give up.

More to follow. pic.twitter.com/oqQVyKmmlc

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 28, 2022