AC Milan lo terminó dando vuelta ante la Lazio y retomó la cima de la Serie A de Italia

Este domingo por la noche en Europa, la Serie A de Italia dio un nuevo paso para conocer a su nuevo monarca con un verdadero partidazo entre la Lazio y el AC Milan en el Estadio Olímpico de Roma.

En ello, el cuadro de la capital romana comenzó arriba en el marcador gracias al tempranero gol de Ciro Inmobile (4′). Sin embargo, iniciado el segundo tiempo, Olivier Giroud (50′) anotó el empate y comenzó la remontada de los “rossoneri”.

Y cuando el partido se terminaba, Sandro Tonali (90’+2) desató la algarabía de los hinchas del AC Milan para quedarse con tres puntos claves ante la Lazio en su lucha contra el Inter de Alexis Sánchez y Arturo Vidal para quedarse con la Serie A.

Con los tres puntos en la maleta, AC Milan retomó el liderato de la liga italiana con 74 puntos, dos más que el Inter de Milán, que tiene un partido pendiente ante el Bologna, el cual jugará el próximo miércoles 27 de abril a las 14:15 horas.

Posterior a ello, quedarán cuatro fechas para el final de la Serie A, y en la número 35 el AC Milán recibe a la Fiorentina el domingo 1 de mayo desde las 09:00 horas, mientras que tres horas más tarde el Inter de Alexis Sánchez y Arturo Vidal visitarán al Udinese.

A resurgent second half to claim all three points in a crucial match! 🤩

Con le unghie, con i denti, con il cuore! Rimonta da tre punti all'Olimpico 🤩#LazioMilan #SempreMilan@Acqua_Lete pic.twitter.com/uTzkxcDqhC

— AC Milan (@acmilan) April 24, 2022