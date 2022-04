Pochettino no quiere perder a Mbappé: “Egoístamente me gustaría tenerlo, hasta llevarlo conmigo de vacaciones”

Mauricio Pochettino, entrenador del PSG, recalcó sus ganas por seguir dirigiendo a Kylian Mbappé, quien termina contrato en junio con el cuadro parisino y aún no ha renovado debido a las claras chances que tiene por fichar en el Real Madrid.

Este viernes, el estratega argentino aseguró que no quiere perder a la estrella francesa. “Egoístamente me gustaría tenerlo conmigo, hasta llevarlo conmigo de vacaciones, a mi casa. Al club le encantaría que renueve, es algo muy obvio, sería importante que se quede”, señaló.

El técnico del elenco de París no quiso anticiparse a lo que pueda ocurrir con el delantero en la próxima temporada, a la vez, confía en que todo se resuelva “una vez que se logren todos los objetivos”.

Por último, Pochettino no entregó detalles sobre su futuro en el conjunto parisino o ante las opciones de partir y dirigir a otro club. “Nunca he estado pendiente de los rumores y no los comento. Mi compromiso con el PSG es total”, afirmó.

El PSG podría coronarse otra vez como campeón de la Ligue 1 de Francia a cuatro fechas del final. Para aquello, este fin de semana debe vencer o empatar con el Lens y que el Olympique de Marsella no sume puntos contra el Reims.