UEFA anunció fechas para la fase final del repechaje europeo: Gales, Ucrania y Escocia luchan por un cupo al Mundial de Qatar

Este jueves, la UEFA confirmó las fechas para los partidos pendientes de la fase final del repechaje europeo, en donde Gales, Ucrania y Escocia lucharán por quedarse con el último cupo de Europa para etar en el Mundial de Qatar 2022.

El partido entre las selección ucraniana y la escocesa debió jugarse el pasado 24 de marzo, sin embargo, FIFA aplazó el encuentro debido a los ataques bélicos que sufrió Ucrania por parte de Rusia.

En el caso de Gales, el equipo que comanda Gareth Bale venció a Austria en las semifinales del repechaje europeo y ahora espera rival entre Ucrania y Escocia para jugar la final que otorgará un boleto a la Copa del Mundo.

Así las cosas, estas son las fechas que definió la UEFA para los últimos duelos pendientes por la repesca europea:

Una vez definido todo, Gales, Ucrania o Escocia entrará al Grupo B del Mundial de Qatar 2022 donde también están Inglaterra, Irán y Estados Unidos.

⚽ A new match schedule for World Cup qualifying play-offs and several #NationsLeague matches has been agreed.

🤝 This is thanks to a remarkable spirit of solidarity and cooperation by all.

🗓️ 1 June: Scotland vs Ukraine

🗓️ 5 June: Wales vs Scotland/Ukraine

Full details: ⬇️

— UEFA (@UEFA) April 14, 2022