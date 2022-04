Colo Colo goza de un buen presente futbolístico en la temporada 2022. Los albos lideran el Torneo Nacional 2022 y suman dos triunfos en sus dos primeros encuentros por la fase de grupos de la Copa Libertadores. Una de las piezas inamovibles del esquema de Gustavo Quinteros, Leonardo Gil, se refirió al presente del Cacique

En conversación con Los Tenores, el mediocampista analizó el triunfo 2-1 ante Alianza Lima en el Monumental. “Quedamos contentos, no sé si conformes. Por cómo se dio el partido, creo que podríamos haber hecho un poquito más en la definición, un par de goles más y no sufrir en los últimos minutos. Me quedó ese sabor de que podíamos liquidar el partido antes”, manifestó.

Además, el jugador anticipó el trascendental partido que tendrán ante River Plate, el otro integrante del Grupo F del certamen continental. “Sabemos que tienen un gran equipo. Tuve la suerte de enfrentarlo varias veces en Argentina y tienen un técnico que ha evolucionado y se ha reinventado con los jugadores que tiene. Saca futbolistas de la cantera y siempre funciona como equipo. Jugamos en nuestra casa y tenemos muchas ganas de enfrentarlos porque son los partidos más lindos”, aseguró.

Por otro lado, Leonardo Gil fue consultado por el interés de la ANFP en Gustavo Quinteros para el banco de la selección chilena, por lo que alabó el trabajo del estratega. “Es un técnico que viene haciendo bien las cosas y cuando eso se ve reflejado en el trabajo y en el día a día, llama la atención no solo de la selección, sino que otros clubes, y nosotros lo tenemos presente. Él está muy contento en Colo Colo y sabe que ha formado un grupo de jugadores que confía en él y eso en el fútbol es muy difícil. Que tengas un plantel de 30 futbolistas y que todos confíen en ti no se ve mucho”, remarcó.

Por último, el colorado volante se refirió a la petición que ha levantado Quinteros para que el choque ante Universidad Católica se juegue el sábado 23 de abril, en vez del domingo 24. Esto, considerando que ambos equipos tienen duros desafíos por la Copa Libertadores durante la semana siguiente al compromiso, ante River Plate y Flamengo, respectivamente. “Yo creo que tanto nosotros como ellos queremos jugar el sábado por el descanso, tener un día más es fundamental. Ojalá que se pongan en el lugar de los jugadores”, apuntó Leonardo Gil.

De todos, desde la UC comunicaron que es inviable reprogramar el encuentro, debido a compromisos con los vecinos y con las otras ramas del Club Deportivo Universidad Católica, de, en la medida de lo posible, jugar los clásicos los domingos al mediodía.

Mientras tanto, el próximo encuentro de Colo Colo será ante Cobresal en el Monumental, por la décima fecha del Torneo Nacional 2022, este domingo 17 de abril desde las 18:00 horas.