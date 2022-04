Rodrigo Piñeiro, delantero de Unión Española: “Nunca salimos a defendernos o a cuidar un resultado”

El pasado domingo por la tarde, Unión Española batalló duramente para darle vuelta el marcador a Colo Colo, vencerlos en el Estadio Santa Laura U-SEK y tomar la punta del Torneo Nacional precisamente junto a los albos.

Tras la victoria, el delantero de los “hispanos”, Rodrigo Piñeiro, conversó con Los Tenores de ADN Deportes y en primer lugar analizó la actuación de Leandro Garate, autor de los goles de Unión: “no se le venían dando las cosas, pero lo apoyamos mucho, es muy querido dentro del plantel y es importante para nosotros que esté bien”, dijo.

Sobre el nivel de su Unión Española, Rodrigo Piñeiro aseguró que: “nosotros creemos que jugamos bien, pero creemos que tenemos que mejorar muchas cosas. Nunca salimos a defendernos o a cuidar un resultados, porque pensamos que tenemos un buen plantel, queremos sumar partido a partido”, comentó.

Aseguró además que tras la eliminación de Copa Sudamericana “hubo conversación grupal entre los jugadores, nos recalcamos errores para mejorar, y ese partido que perdimos con Deportes Antofagasta nos dolió mucho porque nos llegaron dos veces y nos dejaron fuera”, indicó.

“Es un campeonato muy parejo, estamos Colo Colo y nosotros con 17 puntos y los demás están ahí, está muy competitivo y ahora solo esperamos seguir ganado lo partidos que vienen, considerando también a los equipos que vienen atrás”, complementó Rodrigo Piñeiro de Unión Española.

En el cierre, analizó al campeonato nacional: “es una liga muy competitiva, se ve en la tabla, que todos los equipos te pueden hacer un buen partido, la verdad a mi me gusta acá, se juga lindo, hay muchos buenos jugadores, no encuentro la razón por la cuál se critican, personalmente me gusta”, finalizó el ariete de los hispanos.