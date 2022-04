Enrique Osses y su radiografía a la crisis del arbitraje chileno: “Fue un colapso, no sé si por culpa de Castrilli o de los agremiados”

Enrique Osses, exárbitro del fútbol chileno y actual director de Instrucción Técnica en México, analizó la profunda crisis que hay en el referato nacional y la intervención de Javier Castrilli mientras fue presidente de la Comisión Arbitral.

“Sé la gran trayectoria de Castrilli como árbitro, pero eso no basta para ser un gran dirigente arbitral. Y el resultado final fue un colapso, no sé si por culpa suya (Castrilli) o de los agremiados”, indicó Osses en el podcast “Pelotazo al Vacío”, del periodista Jorge Gómez.

“Para ser presidente lo más importante es tener la credibilidad de tus dirigidos. Tienes que ser una persona confiable, que tenga conceptos técnicos claros y prestigio para que te crean”, señaló.

El otrora réferi comentó que “cuando me despidieron, manifesté que trataran de elegir a las personas correctas para encabezar el nuevo proceso. Lamentablemente los objetivos no se cumplieron y la evaluación no es buena”.

En esta línea, Enrique Osses se refirió a su salida de la Comisión Arbitral. “No fui desvinculado por un tema técnico, ni por una mala gestión, fueron razones políticas y económicas las que se dieron en su momento”, aseguró.

Por último, el exárbitro no le cerró las puertas a un futuro regreso a Chile, pero aseguró que vive un buen presente en tierras aztecas.

“Tengo contrato vigente en México y evidentemente a mi país lo tengo siempre presente. No descarto nada, pero no me han llamado para volver. Mi familia está muy cómoda acá. Volver sería una decisión radical que tendría que conversarla con ellos y con la jefatura actual”, concluyó.