La Premier y el Campeonato Nacional comparten la polémica: hinchas piden dejar de cobrar offsides milimétricos

Duelo crucial en la Premier League. Raheem Sterling marca el 3-2 del Manchester City sobre el Liverpool y todo el estadio celebra el que puede ser el gol de un nuevo título para los ciudadanos. Pero a instancias del VAR, el juez Anthony Taylor sanciona offside. La repetición muestra que son milímetros de diferencia entre el delantero y el defensor.

Con menos gente en La Cisterna, se vivió una polémica idéntica. Por la novena jornada del Campeonato Nacional, Bryan Carrasco abría la cuenta para Palestino ante Ñublense. Sin embargo, también a instancias del VAR, el árbitro Benjamín Saravia anula el tanto por fuera de juego.

Lo cierto es que el mecanismo del VAR no debería dejar oportunidad para el error, pero la diferencia de las líneas que muestran ambas jugadas es tan minúscula que la imagen pausada un frame antes, o un cuadro después, cambiaría el cobro.

Por eso, los hinchas a través de las redes sociales -como casi cada semana- piden la eliminación de esos offsides milimétricos. “Atenta contra el fútbol”, escriben algunos. “Esto arruina el juego”, señalan otros.

Counting offsides like this ruins the game imo, sterling clearly made a perfect run its unfair pic.twitter.com/zCFnGs0fRX

