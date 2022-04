Louis van Gaal, entrenador de Países Bajos, reveló que padece cáncer: “La enfermedad y la muerte son parte de la vida”

El pasado viernes, el Mundial de Qatar 2022 comenzó a tomar forma definitiva. La Copa del Mundo sorteó los grupos entre las 32 selecciones que dirán presente buscando consagrarse como la mejor selección del orbe durante la presente temporada.

Una de las clásicas selecciones que dirá presente en Qatar 2022 será la de los Países Bajos. Los “tulipanes” quedaron inmersos en el Grupo A de la Copa del Mundo y deberán enfrentar al local, Ecuador y Senegal.

Sin embargo en la previa, los “tulipanes” sufrieron un duro golpe, esto luego de que su entrenador Louis van Gaal revelara que padece un agresivo cáncer de próstata.

“La posibilidad de que mueras de cáncer de próstata no es tan grande. Por lo general, son las enfermedades subyacentes al cáncer por las que uno muere”, partió contando el adiestrado de 70 años en la cadena neerlandesa RTL4.

El adiestrador reveló que se ha sometido a 25 sesiones de radioterapia para combatir la enfermedad y confirmó que dirá presente en Qatar 2022 pese al complejo momento de salud que atraviesa.

“Tuve la opción de preguntarme, ‘¿quiero mostrárselo a la gente o no?’ Bueno, creo que la enfermedad y la muerte son parte de la vida“, agregó.

Louis van Gaal reveló además que sus pupilos no sabían nada: “no le dices eso a la gente con la que trabajas porque eso les influye. Así que pensé que no deberían saberlo. Ellos me veían las mejillas coloradas y pensaban ‘qué tipo tan sano’, pero no es el caso”, aseguró.

“Por supuesto que les dije a mis amigos y familiares, pero mi entorno lo ha mantenido en silencio y eso ha sido hermoso”, complementó Louis van Gaal respecto al cáncer que padece.