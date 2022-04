Aldo Schiappacasse y el legado que deja Leonel Sánchez: “He leído a gente que no lo vio jugar y que entiende su trascendencia”

“Conmovido”. Así se describió el periodista Aldo Schiappacasse luego del fallecimiento del exjugador de la U e ídolo del club, Leonel Sánchez.

El comunicador sostuvo que “se ha ido no solo una figura consular del fútbol chileno, alguien a quien podemos denominar una leyenda, pero por sobre todo una persona que durante muchos años nos acompañó de muchas maneras”.

El periodista y voz de ADN indicó que “el título de 1970 entre Colo Colo y la Unión Española no solo consagró a Leonel con la camiseta del archirrival como campeón, sino que además le permitió sacarse la espina de su mala salida de la U”.

Además manifestó que “en su faceta de entrenador estuvo muchos años en las divisiones menores de la U, pero también tomó fierros calientes con el primer equipo“.

📍 Lamentamos profundamente el fallecimiento de Leonel Sánchez, leyenda del fútbol chileno y mundial, goleador y tercero en Chile 1962. Fuerza para sus familiares y seres queridos. El fútbol chileno le estará eternamente agradecido.https://t.co/rlTS8A6YqV — ANFP en 🏡 (@ANFPChile) April 2, 2022

Asimismo, Aldo Schiappacasse señaló que “lo que más lamento es que no haya concretado su salida al Milan de Italia. Habría sido un encuentro con una cultura y un fútbol que lo habría catapultado a una dimensión extraordinaria“.

Finalmente, y respecto al legado que deja Leonel Sánchez, el periodista afirmó que “Leonel ocupa un lugar central en el fútbol chileno. He leído a gente que no lo vio jugar y que entiende su trascendencia. Yo creo que en Marcelo Salas hay mucho de Leonel. No solo en el número de la camiseta, gestos o ademanes, sino que además hay una trascendencia histórica”.