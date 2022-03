Sergio Agüero cuestionó el trabajo de Jorge Sampaoli en Argentina: “Te decía una cosa antes y en el Mundial terminó haciendo otras”

El delantero argentino Sergio Agüero llegó a Qatar, invitado por la actual directiva, para ser parte del sorteo que este viernes resolverá los grupos de la próxima Copa del Mundo y tuvo un recuerdo para el ex técnico de la Albiceleste, Jorge Sampaoli.

Todo, claro, gatillado del hecho que, ante su reciente retiro del fútbol profesional por problemas cardíacos, Rusia 2018 se transformó en su última cita planetaria y ahí fue dirigido por quien también dirigió a la Roja.

En diálogo con TyC Sports, Sergio Agüero repasó los problemas que tuvo con Jorge Sampaoli durante aquella Copa del Mundo. “Para Rusia estaba muy bien, en condiciones plenas. Fue uno de los años que mejor me preparé y cuando al segundo partido ya no jugué se me vino todo abajo, porque el entrenador te decía una cosa y en el Mundial terminó haciendo otras”, argumentó.

La confusa comunicación de Jorge Sampaoli con Sergio Agüero

El ex delantero del Barcelona profundizó en los líos con el hoy entrenador del Olympique Marsella. “Para un jugador como yo, que que llevo varios años en la selección me pareció muy extraño su manejo, más que nada por cómo fue la previa”, planteó y explicó aquello con una situación en la previa a Rusia 2018.

“Nos teníamos que presentar el 22 de mayo y yo fui el 8 porque él me llamó y me dijo ‘Vení, tenés que ser el mejor 9 del Mundial, venite para acá’. Me dijeron que si no entrenaba a la par del grupo no iba al Mundial. Ni siquiera me lo dijo el entrenador. A partir de ahí me pareció todo muy raro y terminé empezando a entrenar una semana antes de lo previsto“, señaló, aludiendo al permanente apuro del casildense por recuperar jugadores sin respetar los plazos de recuperación.