Diego Alonso, técnico de Uruguay: “Pase lo que pase, siempre jugamos por el orgullo”

El entrenador de la selección uruguaya, Diego Alonso, despejó todas las dudas sobre un posible arreglo con Chile, por la última fecha de las Clasificatorias al Mundial de Qatar, al asegurar que para la ‘Celeste’ “no hay amistosos, siempre juegas por el orgullo”.

Uruguay llega al cruce con la ‘Roja’ ya clasificado a la próxima Copa del Mundo, mientras que los de Martín Lasarte están en la obligación de ganar y esperar que Perú y Colombia no sumen de a tres para llegar al repechaje.

De cara al cruce en San Carlos de Apoquindo, Alonso fue claro en señalar que “lo planteo como un partido que juega la selección uruguaya y cuando juega la selección uruguaya no hay amistosos, no hay partidos que no tengan importancia, siempre juegas por el orgullo, siempre, pase lo que pase“.

Respecto a si utilizará un once alternativo, al estar ya clasificados a Qatar, el seleccionador indicó que “vamos a jugar con los jugadores que yo crea que son los mejores para este partido, hay alguna baja obligada con respecto al partido anterior, y miraré a los futbolistas hasta el último día para ver quiénes están mejor”.

“Para mí los sistemas tácticos son secundarios, son solamente una herramienta para trabajar los partidos, lo más importante es la postura y la postura no va a variar de lo que hemos hecho en los partidos anteriores. Seguramente vamos a ser un equipo propositivo, pero lógicamente nos vamos a encontrar con un equipo que buscará hacerse fuerte desde ese lugar porque tiene esas características. Debemos saber jugar ese partido, pero intentaremos disputar el dominio del juego”, complementó.

Ante las posibilidades de la ‘Roja’ de jugar el repechaje, donde requiere de vencer a los charrúas, Alonso se limitó a decir que “con todo respeto te contesto de Chile, en mi cabeza solo está el partido de Chile, después veremos lo que viene, por el respeto que se merece el rival y también por nuestra camiseta”..