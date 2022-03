Este viernes se llevó a cabo el sorteo de la Copa Libertadores, el que determinó que Colo Colo y Universidad Católica deberán enfrentar a equipos peruanos en la fase de grupos.

En conversación con Los Tenores de la Tarde, el exseleccionado peruano Julinho analizó las posibilidades de los clubes de su país en el certamen, además de referirse a la polémica jugada en el partido entre Perú y Uruguay, que pudo significar el empate de la “Bicolor”.

Respecto a si ingresó o no el balón a la portería de Sergio Rochet, el exdelantero no dudó en su respuesta. “Sigo pensando que entró. A primera vista me pareció inmediatamente gol. Después repitieron la imagen varias veces, de distintos ángulos y yo seguía viendo la pelota adentro. Normalmente el VAR ingresa con las situaciones de duda y para ellos no había, pero para todos nosotros sí”, apuntó.

Por otro lado, el actual comentarista televisivo alabó el trabajo que ha realizado Ricardo Gareca con la selección peruana. “Siempre supo trabajar en la escasez. Todos tienen jugadores en las mejores ligas y Perú ha ido perdiendo eso, pero él siempre lograr armar equipos competitivos. Le ha dado una identidad a la selección”, remarcó.

De ganar su compromiso ante Paraguay en el cierre de las Clasificatorias, Perú logrará instalarse en la Copa del Mundo por segundo proceso consecutivo.

Pese al buen momento del combinado peruano, Julinho remarca que hay una diferencia muy grande entre el equipo nacional y la liga local. Esto, a raíz del sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores, que emparejó a Colo Colo con Alianza Lima, River Plate y Fortaleza, mientras que la Universidad Católica enfrentará a Sporting Cristal, Flamengo y Talleres de Córdoba.

“Hay una realidad que es preocupante. Una cosa es la selección y otra es el fútbol peruano, que está en un nivel muy bajo. La mayor muestra de eso es que los equipos que lideran la tabla no son los equipos grandes. Los equipos peruanos no están preparados para enfrentar el torneo. Además, a los dos equipos les tocaron grupos durísimos”, aseguró.

Por último, Julinho analizó el momento de Gabriel Costa, que ha recibido críticas por su rendimiento en el cuadro de Gustavo Quinteros. “Es un jugador extraordinario que sufrió muchísimo con el cambio cultural. No encontraba su fútbol en Chile, se demoró, pero felizmente ahora estamos viéndolo en su máxima intensidad. Es un jugador con condiciones tremendas y un nivel de Copa Libertadores”, concluyó.