Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, realizó una dura autocríticas tras la humillante goleada 4-0 que sufrió su equipo contra el Barcelona este domingo en el Superclásico español.

“Es una derrota que nos hunde porque sabemos lo importante que es el partido contra Barcelona, para la afición sobre todo. Lo sentimos mucho, pero tenemos que seguir adelante, entrenar bien y tener tranquilidad”, señaló el estratega italiano en conferencia de prensa post partido.

“Carletto” reconoció su error al preparar el encuentro y afirmó que el Barça fue justo ganador. “El planteamiento no fue bueno y no ha salido bien. No lo he planteado bien para ganar el partido. Barcelona fue mejor y ha merecido ganar, no tengo problemas en asumir la responsabilidad porque he fallado en este partido”, indicó.

En esta misma línea, el DT del cuadro “merengue” agregó que “los jugadores estaban muy motivados en este tipo de partidos, pero no salió bien el planteamiento. Hay que digerir esta derrota que nos deja hundidos pero tenemos que tener tranquilidad”.

Por último, Carlo Ancelotti sostuvo que pese a la dura caída con Barcelona, aún están siguen punteros en LaLiga y siguen en Champions League. “El balance hasta ahora lo habríamos firmado a principio de temporada. Nueve puntos de ventaja y en cuartos de Champions. Siento mucho la derrota, estoy muy triste pero tengo que tener equilibrio”, concluyó.