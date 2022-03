Sin Ben Brereton, Blackburn Rovers cayó ante Reading y se aleja de su sueño por el ascenso

El Blackburn Rovers, sin el lesionado Ben Brereton, sufrió una nueva derrota por 1-0 ante el Reading, duelo válido por la fecha 38 de la Championship de Inglaterra.

En el Madejski Stadium, el único tanto del partido fue convertido por Josh Laurent en el minuto 78 de la segunda parte. Resultado que aleja a los Rovers de puestos por el ascenso directo a la Premier League.

Con esto, el cuadro Tony Mowbray se ubica en la sexto lugar con 61 unidades, aún en zonas de playoff por el ascenso. Sin embargo, está a solo dos unidades de sus máximos perseguidores, el Queens Park Rangers y el Middlesbrough, que tienen dos partidos menos.

Luego de la fecha FIFA, el Blackburn Rovers de Ben Brereton tendrá que visitar al Coventry City. Dicho duelo está programado para el próximo 2 de abril donde tendrá la obligación de volver al triunfo.

El chileno, en tanto, acelera su recuperación de cara a la última doble fecha de las Clasificatorias, donde La Roja deberá enfrentar a Brasil y Uruguay con la ilusión de obtener un cupo a Qatar 2022.

⏱️ Full-time: #Reading 1-0 #Rovers

Punished for not taking our chances once again.#REAvROV 🔵⚪️ pic.twitter.com/2uJZ55RiLO

— Blackburn Rovers (@Rovers) March 19, 2022