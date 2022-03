Xavi anticipó el duelo ante Galatasaray de Erick Pulgar: “Es una final, no podemos fallar”

El técnico del Barcelona, Xavi Hernández, habló este miércoles en rueda de prensa y anticipó el duelo ante el Galatasaray de Erick Pulgar por la vuelta de los octavos de final de la Europa League 2022, llave que está abierta tras el empate sin goles en el Camp Nou.

“Al equipo en este partido le pido muchas cosas, es una final, no podemos fallar y hay que salir con más intensidad que en la ida. La primera parte no me gustó, no era el partido que había que hacer, luego no tuvimos acierto en las ocasiones y todo eso es lo que hay que mejorar”, comentó el español.

Sobre el partido de este jueves, el estratega blaugrana explicó que “nos encontraremos un partido parecido al de la ida. Ellos defendiendo, saliendo a las contras, nosotros trataremos de buscar soluciones para generar espacios y crear ocasiones. Es otra final y la afrontamos con la máxima ilusión”.

“Hemos analizado muy bien el partido de la ida, para saber qué nos pasó. Fue mérito del Galatasaray, estuvo muy fuerte en defensa y su portero muy acertado, pero intentaremos hacerlo mejor que en la ida. Somos autocríticos y no tuvimos nuestro mejor día”, añadió.

Consultado por la definición en el Nef Stadyumu, más conocido como el “Infierno” de Turquía del Galatasaray, Xavi aseguró que “jugamos en un campo difícil. Con otras dimensiones, el público apretará más y ellos serán más agresivos“.