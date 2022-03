Joaquín Larrivey, exgoleador de Universidad de Chile, aún no se olvida de la U pese a estar en el fútbol italiano. El delantero argentino comentó lo que fue la dura derrota azul en el Superclásico ante Colo Colo y mostró su respaldo para el equipo.

“Vi el resumen del clásico. Genera impotencia y tristeza. Fueron 15 minutos muy adversos, que te dan bronca y pena, porque uno también quería que cortaran esta larga racha de no poder ganarle a Colo Colo”, señaló el “Bati” en El Mercurio.

Pese al complejo momento que vive el cuadro universitario, Larrivey expresó su apoyo para el técnico Santiago Escobar. “No soy partidario de cambiar entrenadores por un par de resultados, sí cuando no funciona nada. Los chicos en la U me hablan muy bien de Escobar”, indicó.

En cuanto al trabajo de Luis Roggiero, gerente deportivo del club, el atacante argentino sostuvo que “Luis es una persona capacitada, lo demostró en Independiente del Valle. Si lo hará bien en la U, el tiempo lo dirá. Ahora, claramente, el funcionamiento no es el mejor”.

Además, Joaquín Larrivey recalcó sus ganas de volver a Universidad de Chile como DT. “Mi deseo es poder dirigir equipos en los que fui feliz y en la U fue uno de los lugares donde más feliz fui. Es un anhelo volver”, complementó el actual jugador del Cosenza de Italia.