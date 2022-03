Presidente de Deportes Antofagasta solicitó aplazar el partido ante Colo Colo por el frustrado encuentro entre la U y Unión Española

La teleserie por el duelo entre Universidad de Chile y Unión Española sigue y no para. Este sábado la ANFP confirmó que el compromiso se aplazó para el último fin de semana de marzo, e indirectamente golpeó al compromiso entre Deportes Antofagasta y Colo Colo.

Esto, porque desde el norte del país argumentan que los “hispanos” tendrán más tiempo de descanso con miras a la revancha de Copa Sudamericana precisamente ante Deportes Antofagasta, por lo que los “pumas” solicitaron aplazar el duelo ante los albos.

En conversación con La Tercera, el presidente de Deportes Antofagasta, Jorge Sánchez, dijo que: “entendemos que el partido de la U se reprogramó para la fecha FIFA. Pedimos que por un tema de fair play a nosotros también se nos reprograme el partido“, partió argumentando.

“No es que no queramos jugar contra Colo Colo. Al contrario, lo queremos jugar, pero lamentablemente tenemos un partido de vuelta de Copa Sudamericana que es importante y queremos jugar bajo las mismas reglas y que los dos clubes tengan el mismo tiempo de descanso”, agregó el mandamás de los “pumas”.

Insistió en que: “lo que está sucediendo no es culpa de Antofagasta ni tampoco de Unión Española. Lo que ellos entienden es que lo justo y lo que corresponde es reprogramar los dos partidos”, aseveró Jorge Sánchez.

Confesó además que: “no hemos recibido ninguna confirmación formal de la ANFP hasta este momento. Me comuniqué antes de esto y él (Pablo Milad) me aseguró que el partido de Unión se jugaba, que tenían prácticamente todo aprobado, de que se iba a jugar en San Carlos el lunes, a las 18.00 horas”, sostuvo.

“Esto fue hace tres o cuatro horas atrás y resulta que ahora está cambiando todo y no entiendo la razón. Nadie me ha dado una explicación, mandado un correo y nadie se ha tomado el tiempo de hablar con nosotros o de enviarnos alguna carta. Lo único que tengo es la confirmación de Unión y de competiciones que efectivamente ese partido se postergó y que el nuestro no se reprograma”, complementó.

Jorge Sánchez, presidente de Deportes Antofagasta insistió con que: “es tremendamente injusto lo que está sucediendo. No puede ser. Dentro de una misma liga que permitan algo así no tiene sentido”, dijo.

“La culpa no la tiene Unión, pero para algo hay un estamento que tiene que ver esto y velar por el fair play. Parece que la justicia deportiva en el fútbol, al menos para la visión del directorio de la ANFP, no tiene ningún significado“, cerró el mandamás de Deportes Antofagasta.

Cabe recordar que según la programación de la sexta jornada del Torneo Nacional 2022, Deportes Antofagasta debe recibir a Colo Colo este lunes 14 de marzo desde las 18:00 horas en el Estadio Zorros del Desierto de Calama y luego enfrentar a la Unión Española el jueves 17 por la revancha de Copa Sudamericana.