Cristian Paulucci no se complica ante las dos derrotas seguidas de la UC: “Me sentaría a decir que hicimos las cosas pésimo y no ha sido así”

El técnico de Universidad Católica, Cristian Paulucci, anticipó el duelo por la sexta fecha del Torneo Nacional 2022 ante Everton y no se complicó ante el hecho de que la UC llegue a dicho choque con dos derrotas consecutivas.

“No me había pasado y a Católica no le pasa perder seguido, pero es parte del fútbol. Lo importante es que cuando un plantel está bien anímicamente, sin conflictos, todo fluye como el año pasado y me da la tranquilidad de sólo corregir cosas. Es cuestión de tiempo. Me sentaría a decir que hicimos las cosas pésimo y no ha sido así“, aseguró el trasandino, quien ratificó que Nehuén Paz será considerado por primera vez en la citación.

Todo ante los problemas físicos de Germán Lanaro y las dudas ante la situación de Branco Ampuero, lo que complica el armado de la fase defensiva en la UC para Cristian Paulucci, considerando que han recibido 9 goles en las primeras 5 jornadas del Torneo Nacional 2022.

“Estamos trabajando diferentes formas de mejorar en esa faceta que te estoy contando, por los goles que nos están convirtiendo y los penales que hemos cometido. En algún momento sabemos que vamos a convertir y tenemos que achicar el margen de error”, comentó el DT de Universidad Católica.

“Tenemos un plantel muy rico. Ampuero, Asta-Buruaga, Finch y Paz están luchando por dos lugares, eso lo saben, es una competencia sana. Tenemos plena confianza en todos, es la única forma de mantener un espíritu competitivo cuando hay muchos jugadores. Vendrá Copa Libertadores y habrá rotación“, sostuvo.

Cristián Paulucci y el momento de Marcelino Núñez

El entrenador de 49 años salió a descartar cualquier problema extrafubolístico para justificar que el seleccionado nacional haya arrancado como suplente el último duelo ante Cobresal en El Salvador.

“No busquen otro motivo ni nada, uno quiere como entrenador que el jugador esté en su peak. Durante el año hay bajones y partidos muy buenos. Marcelino, como Gutiérrez, Leiva, Saavedra o Galani, pueden jugar en cualquier momento porque son todos buenísimos”, concluyó.

Además, expresó su respeto por su próximo rival, dirigido por Francisco Meneghini. “Es un entrenador que siempre nos pone las cosas difíciles. Somos conscientes del daño que podemos hacer si estamos bien y del daño que nos hacen cuando nos desenfocamos. Son minutos que pasamos de zozobras, nos están pillando mal parado de contragolpe. Este equipo (Everton) viene haciendo bien las cosas, pero acá el tema es que no sabremos con qué jugadores contará”, cerró de cara al duelo que se disputará el sábado a las 18 horas en San Carlos de Apoquindo.