AC Milan lanza una camiseta edición especial de Shevchenko en apoyo al pueblo de Ucrania

El AC Milan lanzó a la venta una camiseta edición especial de Andriy Shevchenko para recaudar fondos para la Cruz Roja Italiana y ayudar a paliar la crisis humanitaria en Ucrania, ante el conflicto bélico que afecta a dicho país.

El cuadro rossoneri junto a “Sheva” diseñaron una réplica exacta de la camiseta que fue utilizada en la final de la Champions League 2003, donde fueron campeones ante Juventus, e inspirada en el Balón de Oro de 2004 que ganó el ex futbolista ucraniano.

En apoyo al pueblo de Ucrania, la camiseta de estará adornada con los colores de su bandera en los hombros y el pecho. Además, tendrá el mítico número 7 de Shevchenko y estará impresa la frase “AC Milan por la paz“.

La camiseta estará disponible en la tienda online del cuadro italiano a partir del viernes 11 de marzo por el precio de 50 euros (unos 44.000 pesos chilenos), a los que se puede añadir una donación adicional.

Cabe destacar que todas las ganancias de la venta de esta camiseta especial se donarán a la Cruz Roja Italiana. Esto, con el fin de proporcionar botiquines de emergencia, medicinas y material de primeros auxilios en territorio ucraniano.

#ACMilan is taking to the field in support of Ukraine and its citizens, find out about all of our initiatives ➡️ https://t.co/iCGyHePkYt

Il Milan scende in campo in aiuto dell’Ucraina e del suo popolo: scopri di più su tutte le iniziative ➡️ https://t.co/FLKjBpmW1e#SempreMilan pic.twitter.com/SP5YSLSnSN

— AC Milan (@acmilan) March 10, 2022