Este miércoles, la Fiscalía General del Estado de Querétaro liberó a dos detenidos por los violentos hechos ocurridos en La Corregidora durante el partido del Querétaro ante el Atlas por la Liga MX el pasado 5 de marzo.

De momento, la justicia mexicana ha identificado a 28 sujetos involucrados en la situación, de los cuales 14 se encuentran prófugos y 14 fueron detenidos.

Sin embargo, dos de los 14 sujetos apresados fueron dejados en libertad debido a que un juez determinó que la evidencia no era lo suficientemente clara. “Fueron presentadas fotografías donde se visualiza su posible participación, sin embargo, la autoridad judicial determinó la no vinculación a proceso, pues consideró que no había certeza que los materiales gráficos presentados fueran del lugar y fecha de los hechos”, manifestó la institución en un comunicado.

Continúa proceso de investigación contra todos los agresores del partido Gallos vs Atlas, 6 de ellos se encuentran vinculadas a proceso y en prisión. Se cuentan con datos suficientes para demostrar la participación de todos los agresores Ver más: https://t.co/ZPtRyIby0f pic.twitter.com/v4KfUJfWOr — Fiscalía Querétaro (@fiscaliaqro) March 9, 2022

Por otro lado, seis de los sujetos que ya han sido detenidos por las fuerzas policiales recibieron presión preventiva por 60 días, mientras se realiza la investigación de la Fiscalía de Querétaro.

Pese a las imágenes viralizadas de la violencia en La Corregidora, las autoridades mexicanas han informado que no hay víctimas fatales por los sucesos y que hay 26 personas que se mantienen heridas.