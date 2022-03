"Son unos ca...": hinchas de la U reaccionan a la goleada parcial que Colo Colo les propina en el Monumental

Un año más y se sigue repitiendo la historia en el Estadio Monumental. Colo Colo derrota parcialmente a la Universidad de Chile en el reducto de Pedreros, aunque hay un hecho que colmó la paciencia de los hinchas azules: los albos les hicieron tres goles en menos de 10 minutos, mientras los laicos desperdiciaron dos penales.

Los fanáticos azules reaccionaron de inmediato en redes sociales con palabras para su equipo, donde en su mayoría critican el “pánico escénico” que tienen cada vez que enfrentan al Cacique en Pedreros.

“Son unos cagones, 3 goles en 15 minutos, dos veces posibilidades de tirar el penal y cagonearon. Somos una vergüenza y no existimos ante ese equipo”, sostuvo el usuario @Edgarbair.

“Directivos sin alma, sin visión, les importa un soberano pepino que el club haga el ridículo, como hoy. Ni menos los hinchas. #Roggiero pesca tus softwares, tus planillas y ándate por donde viniste. Y Escobar, está más confundido que los jugadores”, lanzó @Gracielamolinay

@Exe, indicó: “Esto es culpa de Escobar por no tener los huevos de imponerse y no pedir céntrales de categoría y si no los pidió también debe irse por inepto, equipo muy mal conformado”.

“Somos el chiste de los clubes chilenos csmre, al punto de que hasta yo ya no sufro, me rio no mas“, indicó @JClaudio95.

Por su parte @Rominaandreajp, manifestó: “Como se cagan tanto si la mayoría recién llegó a la U les pesa la raja y la camiseta. Muertos me cagaron el día la semana el mes y el año páguenme el psicólogo azul”.

Finalmente el usuario @Fleipetejos, también evidenció su molestia: “Tengo que querer mucho a este equipo pa soportar esta mierda todos los años“.

