Colo Colo y Universidad de Chile se enfrentan en una nueva edición del Superclásico, y los capitanes de ambos equipos, Gabriel Suazo y Felipe Seymour realizaron la conferencia de prensa previa al duelo por el Torneo Nacional 2022.

El domingo a las 12:00 horas en el Estadio Monumental, los dirigidos por Gustavo Quinteros buscarán mantener su invicto como locales ante los azules, el que se mantiene desde septiembre de 2001.

Respecto al compromiso, Suazo aseguró que el momento en el que llegan ambos equipos, no tiene mayor relevancia debido a la importancia del encuentro. “Por más que uno pueda estar puntero o último, un clásico es un partido distinto. Son partidos únicos y se juegan como tal. Siempre hay presión y nosotros tenemos que saber convivir con eso. Colo Colo tiene que ganar todo”

De todos modos, el futbolista de 24 años reconoce que el arranque del equipo no ha sido de acuerdo a lo esperado. “Tenemos que mejorar en varios aspectos de nuestro fútbol. Si bien no hemos partidos muy bajos, no hemos estado al nivel que nos caracteriza. Estamos trabajando para entregar el máximo y conseguir esos tres puntos”,

El jugador destacó la victoria del Cacique frente a la “U” por el Torneo de Verano disputado en Argentina, pero sostuvo que es otro tipo de encuentro. “Los amistosos son importantes, pero es un partido totalmente distinto. Universidad de Chile terminó el primer tiempo y cambió casi todo el equipo. Es diferente a lo que se vive en el Torneo Nacional”

Por último, Gabriel Suazo envió un mensaje a los hinchas de Colo Colo, con el fin de evitar incidentes como los ocurridos ante Audax Italiano. “Les pido que nos apoyen como siempre lo han hecho. Los últimos incidentes no nos ayudan ni a nosotros ni a ellos. Nos mancha a todos, no solo a los hinchas. Esperemos que no vuelva a ocurrir”, concluyó.