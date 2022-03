Eduardo Vargas aclaró la fiesta con Mauricio Isla en Brasil: “Yo estoy tranquilo, era mi día libre”

Eduardo Vargas participó este viernes en conferencia de prensa de su club, Atlético Mineiro, de cara a su desafío ante Cruzeiro por el campeonato Mineiro de Brasil.

En la instancia, el delantero nacional comentó el problema que se generó para Mauricio Isla luego que ambos compartieran en una fiesta pese a que el “Huaso” estaba con síntomas de gripe viral y que le impedían jugar por Flamengo.

“Yo estoy tranquilo porque era mi día libre. Soy muy amigo de Mauricio, él estaba con su novia me invitó a un bar, fui y estuvimos ahí. Nos tomamos una foto como siempre, como cuando voy a la selección o nos encontramos en cualquier lugar”, explicó Eduardo Vargas, que no tuvo mayores problemas en Brasil a diferencia del lateral, que fue sancionado por su equipo.

Eduardo Vargas y su futuro en Brasil

En lo netamente deportivo, “Turboman” se refirió ante el interés de Atlético Mineiro por renovar su contrato, que finaliza en diciembre del 2022. “Todavía no tenemos contacto, no hemos hablado mucho con Rodrigo (Caetano, encargado de fichajes del club) pero sí me gustaría renovar. Estoy contento acá, muy feliz y vamos a ver día a día”, planteó.

Ahora, de cara a lo que viene ante Cruzeiro, espera una victoria en el clásico de Belo Horizonte. “Se habló mucho de que somos favoritos y terminamos sin tener un buen resultado, pero el domingo estaremos con la hinchada, es una motivación extra para obtener un buen resultado“, comentó el atacante de 32 años.