En reemplazo de Marcelo Bielsa: Jesse Marsch fue oficializado como nuevo DT de Leeds United

El Leeds United oficializó este lunes al estadounidense Jesse Marsch como su nuevo entrenador, quien sustituirá a Marcelo Bielsa en la banca del cuadro inglés. Marsch firmó contrato en Elland Road hasta junio de 2025 y se estrenará a domicilio este fin de semana ante el Leicester City, con el objetivo de salvar a los “Whites” del descenso.

“Estamos encantados de dar la bienvenida a Jesse al club y emocionados de que nos guíe en este nuevo capítulo. Jesse es alguien a quien identificamos hace varios años durante su tiempo en Red Bull Salzburg. Creemos que su filosofía y estilo de fútbol se alinea con el del club”, comentó el director deportivo, Víctor Orta.

El ex futbolista de 48 años estaba libre desde diciembre de 2021, tras haber dirigido al RB Leizpig en la Bundesliga de Alemania. Además, cuenta con pasos por el CF Montreal, Red Bull New York y Salzburgo.

De esta forma, Jesse Marsch se convertirá en el tercer estadounidense en dirigir un equipo de la Premier League y buscará alejar al Leeds United de las zonas de peligro. El ex cuadro del “Loco” marcha decimosexto con 23 unidades, a solo dos de la zona de descenso directo.

Cabe recordar que Bielsa fue destituido este domingo de los “Whites”, donde estuvo más de tres años en el cargo y logró el ascenso a la Premier League tras 16 temporadas.

#LUFC can today announce the appointment of Jesse Marsch as our new head coach, pending international clearance

— Leeds United (@LUFC) February 28, 2022