Esteban Paredes, delantero de Coquimbo Unido, lamentó el agónico empate 1-1 ante Deportes La Serena en el clásico de la Cuarta Región, partido que se jugó este sábado por la fecha cuatro del Torneo Nacional 2022.

Tras el encuentro, el experimenta delantero analizó el cotejo y señaló que “nos encontramos con un partido muy trabado, como se veía venir. No mostramos el mismo juego que con Católica y Palestino. Fallamos muchos pases y tiramos pelotazos. Rescatamos un punto, pero deberíamos haber ganado”.

“Tenemos que estar tranquilos, este equipo aún está en formación. Hay muchos cambios desde el año pasado. Si seguimos luchando como lo hemos hecho vamos a conseguir los frutos que nosotros queremos”, indicó el atacante, a la espera de que los “Piratas” consigan mejores resultados.

Además, el “Tanque” se mostró a gusto con su desempeño y el presente que vive en el fútbol chileno con 41 años. “Estoy feliz en esta nueva etapa. Me he sentido bien. Estoy en buena forma. He aguantado bien los 90 minutos en los partidos”, sostuvo.

También, Esteban Paredes expresó su preocupación por jugar al mediodía. “Nos tocarán cuatro partidos seguidos jugando a las 12 del día, tenemos que tratar de seguir cambiando los horarios para que no nos afecte en lo personal”, agregó.

Por último, el delantero de Coquimbo Unido tuvo sentidas palabras para el exjugador Carlos Caszely, quien sufrió el fallecimiento de su esposa. “Quiero mandar un saludo a la familia de don Carlos Caszely, es una pena enorme, también a sus hijos y toda su familia”, concluyó el ex Colo Colo.