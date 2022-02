El mundo del fútbol no está exento y ha reaccionado frente al conflicto desatado entre los países de Rusia y Ucrania durante este jueves.

La Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA), futbolistas, exjugadores y hasta los propios fanáticos se han pronunciado al respecto de la compleja situación que tiene en alerta a Europa.

En este escenario, desde Football Supporters Europe (asociación independiente de hinchas europeos) realizaron una expresa petición para cambiar la final de la Champions League 2021-2022 que se jugará en Rusia.

“Dado el desarrollo de los acontecimientos, esperamos un anuncio inminente de la UEFA sobre la reubicación de la final de la Liga de Campeones de San Petersburgo”, señaló la red de fanáticos mediante redes sociales.

Des también mandó un mensaje en el cual indicaron que “en este trágico día, nuestros pensamientos están con todos en Ucrania, nuestros amigos, colegas, miembros y sus seres queridos”.

En tanto, la UEFA anunció una reunión extraordinaria para este viernes, en la cual analizarán la situación en torno a los eventos futbolísticos tras el incremento del conflicto entre Rusia y Ucrania.

Uno de los puntos a evaluar podría ser, precisamente, la sede para la final de Champions League en la ciudad rusa de San Petersburgo, instancia que está programada para disputarse el próximo 28 de mayo.

On this tragic day, our thoughts are with everyone in Ukraine, our friends, colleagues, members, & their loved ones.

Given the events unfolding, we expect an imminent announcement from UEFA on the relocation of the Champions League final from Saint-Petersburg.

— FSE – Football Supporters Europe (@FansEurope) February 24, 2022