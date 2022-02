Nicola Pérez tras el triunfo de Ñublense ante la U: “El equipo mostró rebeldía y logramos revertir el resultado”

El portero de Ñublense, Nicola Pérez, conversó esta tarde junto a Los Tenores de ADN, donde repasó el triunfo frente Universidad de Chile por la tercera jornada del Torneo Nacional 2022.

“Por suerte después de un partido bastante raro y complicado lo pudimos sacar a favor. Es un resultado que nos da energía para seguir en los puestos de arriba y seguir con esta racha de victorias frente a los equipos grandes”, comentó el uruguayo.

Consultado por su rendimiento frente a la U donde cometió un penal en contra de Cristian Palacios, el guardameta de los chillanejos aseguró que “es un error puntual y lo tengo que asumir para no repetirlo. Son situaciones que uno toma al momento. De todas formas creo que estuvo bien sancionado el penal”.

“Después de eso quedé bastante molesto porque no me gusta cometer esos errores. Por suerte el equipo tuvo esa rebeldía que lo viene caracterizando del año pasado y logramos revertir el resultado”, complementó Pérez.

Consultado sobre la lesión de Bernardo Cerezo, explicó que “tuvo ese pequeño corte en la rodilla que lo va a marginar de dos a tres fechas. Hoy tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y por suerte el corte no tocó ningún musculo o tejido”.

Finalmente, Nicola Pérez realizó un balance tras su primera temporada en el fútbol chileno. “El grupo me ha hecho sentir de maravilla. Me costó agarrar el ritmo de juego acá en el chile. Por suerte me adapté lo más rápido que pude y hoy por hoy estoy disfrutando mucho”, cerró.