Álvaro Brun fue presentado como nuevo refuerzo de Universidad de Chile: “Si fui opción a, b o c no me importa, me siento preparado”

Este viernes, Álvaro Brun tuvo su primera práctica en el Centro Deportivo Azul y fue presentado oficialmente como el noveno refuerzo de Universidad de Chile para la temporada 2022.

“Estoy impactado con el CDA, va a ser un orgullo entrenar y disfrutarlo. Es un orgullo vestir esta camiseta. Me siento preparado. En toda mi carrera estuve deseando esta oportunidad y me tocó a los 34 años. Van a encontrar en mí alguien que no va a dejar pasar esta oportunidad“, aseguró el uruguayo, quien no se complicó por el hecho de llegar al club ante la caída en las gestiones por los argentinos Federico Lértora y Emmanuel Ojeda.

“No me genera más presión, tengo 34 años, ya estoy maduro. Si fui opción A, B o C no me importa, ya firmé contrato y soy parte de un club con mucha historia. Estoy contento por la bienvenida del grupo. Hay que mirar para adelante y disfrutar dentro de la cancha”, aseguró Álvaro Brun, quien explicó lo que pudo conversar con el DT Santiago Escobar en su primera práctica con los azules.

“Hizo énfasis en la posesión de la pelota, en buscar el perfil para no perder tiempo. No hemos hablado mucho de la posición que espera de mi. Oficialmente puedo jugar de 5 y también puedo dar una mano como central si el equipo lo precisa“, sostuvo.

Álvaro Brun y su conocimiento de la U

Como era evidente, Marcelo Allende, con quien compartió camarín en Montevideo City Torque, fue clave para orientarlo de cara a su llegada al club. “Lo llamé y le pedí referencias. Conoce a Vargas, Aránguiz y Moya, me habló bien de ellos. Me quedan gratas sensaciones de este primer día, lo disfruté al máximo”, aseguró, junto con valorar la charla con Felipe Seymour, quien será uno de sus competidores por la titularidad.

“Hablé mucho con Seymour, una persona muy solidaria. Por algo es el capitán, me contó del mundo de la U, tenemos muchos conocidos en común y de lo que han dejado los uruguayos en la U”, planteó. Una batalla por el puesto que no sabe si podrá dar de cara al desafío del lunes ante Ñublense, pues aún no llega el transfer para su inscripción en la ANFP.

En lo físico me siento muy bien. Ahora es un tema del transfer, no depende de mi. Vengo de hacer una pretemporada completa, así que estoy bien pero para inscribirme precisan un plazo de tiempo que desconozco, no sé si podré estar el lunes“, comentó el charrúa.

¿Será Álvaro Brun el último refuerzo de Universidad de Chile? Luis Roggiero dejó abierta la puerta a una chance más, la que sería para Luis Felipe Gallegos. “Todavía está abierta la posibilidad de sumar un jugador más, tenemos hasta la próxima semana para hacerlo. No vamos a buscar más jugadores para defensor central”, aclaró el gerente deportivo de la U.