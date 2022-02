Manuel Pellegrini sacó pecho tras nuevo triunfo del Betis en Europa: “El estado físico es óptimo”

El entrenador chileno, Manuel Pellegrini, se mostró contento tras el gran triunfo por 3-2 que consiguió su escuadra como forastero ante el Zenit de Rusia, que los dejó con la primera opción de instalarse en los octavos de final de la UEFA Europa League.

Al respecto, el DT comenzó diciendo en conferencia de prensa que el nivel del equipo “no me sorprende porque lo veo entrenar todos los días. Alternamos jugadores y me pone muy contento estar en las tres competiciones por el compromiso del plantel en estos partidos. El estado físico es óptimo. Los equipos que jugamos las semifinales de Copa, tres perdieron y nosotros pudimos ganar. Al margen de los nombres, si no ganábamos no íbamos a echar las culpas a la falta de Canales o Fekir. Podemos ganar, empatar o perder pero es importante la parte psicológica de cómo hay que jugar los partidos”.

Respecto a los fallos defensivos, indicó: “Hay un concepto importante que es saber manejar los partidos. A los tres equipos que jugaron Copa le hicieron goles. Tres al Athletic, al Rayo y dos al Valencia. Los equipos están expuestos a desconcentraciones pero el aspecto defensivo en el segundo tiempo fue el que esperábamos. No estoy preocupado ni mucho menos por la parte defensiva. Recibes algunos goles pero la mecánica del equipo permite superarlo”.

“A Joaquín lo veo con la misma importancia de siempre, lo que ha hecho hoy revela su compromiso con el club y su capacidad física con 40 años que tiene. Nos dio todo lo que esperábamos. Muy contento por su trabajo y por él porque reaparecía después de mucho tiempo sin jugar”, agregó sobre el mediocampista de su plantel.

Finalmente, tuvo palabras para los cambios que realizó en la segunda mitad. “El Zenit se cierra mucho por el centro y había que ocupar ambas bandas. Lo hicimos con Juanmi y Aitor, luego insistimos con Tello y hacíamos los cambios atendiendo a conceptos tácticos, físicos y al desgaste mental y psicológico”, cerró.