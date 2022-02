Ramón Ábila y su frustrado fichaje a Colo Colo: “Me seducía, pero desde Boca nunca respondieron”

Ramón “Wanchope” Ábila, delantero trasandino de 32 años, le puso fin a su vínculo con Boca Juniors tras conflictos con la dirigencia del club y cambió de aires en Argentina para ser nuevo refuerzo de Colón de Santa Fe.

Durante la jornada de este lunes, el atacante fue presentado oficialmente en el elenco rojinegro y en la conferencia de prensa se refirió a Colo Colo, puesto que fue una de las opciones que buscó el “Cacique” para potenciar el ataque este 2022, sin embargo, al final no llegó al cuadro albo.

“Lo de Colo Colo no era una decisión mía. No se dio porque desde Boca Juniors nunca respondieron, no porque yo no haya querido”, aclaró “Wanchope” Ábila sobre su frustrado arribo a Macul.

El experimentado artillero aseguró que “la propuesto me seducía y obviamente uno sabe la situación en la que está el país con el tema de la moneda, entonces cualquier país de afuera seduce”.

“El inconveniente era la salida y se fue dilatando. Obviamente los clubes tienen urgencias de armar un equipo y siempre quieren contar con todo lo antes posible para llevar a cabo su trabajo y que se vea reflejado dentro de la cancha”, agregó el argentino.

Finalmente, Ramón Ábila concluyó indicado que “Colo Colo estaba en todo su derecho de buscar otro delantero porque desde Boca no tenían respuestas. Soy profesional y sé cómo son las reglas del juego”.