El 75% de los jugadores rechaza la idea de FIFA y prefiere jugar un Mundial cada cuatro años

Según una encuesta realizada por FIFPRO y sindicatos nacionales de jugadores, el 75% de los futbolistas profesionales masculinos quieren que la Copa Mundial de la FIFA se dispute cada cuatro años.

El sondeo fue realizado a más de mil deportistas sobre la carga de trabajo y los formatos de la competencia planetaria. En ese escenario, la mayoría de los jugadores clasifican la Copa del Mundo y su liga nacional como sus competencias favoritas.

Además, solo el 21 por ciento de los futbolistas cree que se respeta la voz de los jugadores y que su bienestar se considera en el contexto de la gobernanza del fútbol internacional.

FIFPRO y sus sindicatos miembros nacionales realizaron el estudio en noviembre de 2021 tras la propuesta de la FIFA de realizar el Mundial cada dos años. En esa instancia, la organización dijo que cualquier plan para cambiar el calendario de partidos debe contar con el acuerdo de los jugadores.

Por ende, comenzó un proceso para sondear la opinión de los involucrados sobre la carga de trabajo en el fútbol masculino. La encuesta recopiló las opiniones de jugadores de seis continentes, incluidas más de 70 nacionalidades, y contó con el apoyo de las ligas de Inglaterra, España, Italia y Francia.

Este es el desglose por continente en relación a la encuesta sobre la frecuencia en que se debería jugar la Copa del Mundo:

El secretario general de FIFPRO, Jonas Baer-Hoffmann, comentó que “la encuesta de jugadores muestra que la mayoría tienen una clara preferencia por jugar la Copa del Mundo cada cuatro años. Al mismo tiempo, los resultados demuestran la importancia de las competiciones de ligas nacionales para los jugadores. Estas ligas son la base de nuestro juego. Tenemos que hacer más para fortalecerlas por el bien de los jugadores y la estabilidad general del fútbol”.

