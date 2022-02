Cristian Paulucci y la victoria sobre Unión Española: “Tendríamos que haber jugado mejor”

Este domingo por la noche, Universidad Católica sumó su segunda victoria en el Torneo Nacional 2022 derrotando a la Unión Española en el Estadio San Carlos de Apoquindo, partido que le dio tres nuevos puntos a los “cruzados”.

Tras el encuentro, llegó el momento de los análisis y uno de ellos llegó en palabas del entrenador de la UC, Cristian Paulucci: “ganamos, eso es importante y como digo siempre uno ganando tiene más tranquilidad en la semana para trabajar, tenemos mucha cosas que corregir”, partió diciendo.

“Hicimos una buena primera parte, después Unión agarró la pelota y nos dominó el juego. En el segundo tiempo nos encontramos con el gol de Gonzalo y defendimos el juego. Muy positivo el triunfo, pero tenemos muchas cosas por mejorar”, complementó el adiestrador de la Universidad Católica.

Sobre las complicaciones que les presentó Unión Española, Paulucci indicó que: “no somos un equipo de reacción, en la mayoría de los partidos en que dirigí no nos tocó tantas veces partir perdiendo. Hoy fuimos ganando el partido, después nos cayó el VAR que no quiero ni hablar de ello, nosotros tenemos que estar enfocados para hacer buenos partidos, tendríamos que haber jugado mejor, hacer mejor las cosas para marcar más diferencias”

“Es un torneo muy parejo, estamos arriba otra vez y queremos seguir mejorando día a día porque tenemos que hacerlo”, cerró Cristian Paulucci, entrenador de la Universidad Católica.

Así las cosas, las miradas de ambos se trasladaron a la siguiente jornada, la tercera, donde ambos tendrán duros compromisos. Primero, Unión Española será local ante Everton en Santa Laura el viernes 18 de febrero. Dos días más tarde, el domingo 20, la Universidad Católica nuevamente será anfitrión, esta vez frente a Curicó Unido.