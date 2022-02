Leandro Garate destacó las lecciones “goleadoras” de Esteban Paredes: “Si no aprendo con él, no aprendo más”

El nuevo delantero de Unión Española, Leandro Garate, conversó con Los Tenores tras su debut goleador en la tienda hispana para el empate ante Palestino por el Torneo Nacional 2022.

“Me encontré con un lindo club, muy ordenado. Espero hacerlo de la mejor manera. Trato de hacer lo mejor para el equipo, siempre aprendiendo y creciendo en lo profesional. El delantero vive del gol. Siempre es lindo estar ahí, participar. Ojalá anotar para que el equipo gane”, aseguró el argentino de 28 años.

La llegada de Leandro Garate es positiva para él considerando que volverá a jugar en Primera División después de pasos por las categorías inferiores de Argentina y Chile. “Es un lindo desafío volver a jugar en Primera División después de tantos años. Trato de devolver la confianza que me tuvieron para llegar. Espero sea un lindo año para todos“, expresó esperanzado luego de un año con Coquimbo Unido en el que anotó 13 goles en 2021.

Allí compartió camarín con Esteban Paredes, al que valoró como compañero y “profesor” al momento de definir en el área rival. “Si no aprendo con Paredes, no aprendo más. Ustedes saben lo que significa, todos los días fueron aprendizajes junto a él. Me transmitió la tranquilidad de no quedarse enredado en una situación de gol que uno se perdía. Siempre acompañaba y ayudaba a corregir errores”, comentó.

Leandro Garate y lo que viene en Unión Española

En el desafío inmediato, ya se preparan para el choque del domingo ante Universidad Católica en San Carlos de Apoquindo. “Va a ser un lindo partido. Católica viene haciendo bien las cosas, será para saber dónde estamos parados. Esperamos que nos vaya bien”, aseguró junto con destacar al plantel hispano.

“Tenemos muy buenos jugadores, cada uno en su puesto. El esquema busca finalizar jugadas por los costados, yo tengo que estar ahí para finalizarla“, señaló el argentino, consciente del rol que debe cumplir en el plantel y de las cosas que debe pulir en su juego.

“La velocidad no es un punto alto , pero mi trabajo es ser el primero a la hora de defender y finalizar las ocasiones. Busco aprender de mis compañeros, comunicarme con ellos”, comentó.