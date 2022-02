Guardiola sorprendió tras video de jugadores del City en supuesto estado de ebriedad: “Estoy molesto, no me invitaron”

Pep Guardiola no se complicó al referirse a la última polémica que apunta al Manchester City: un video en donde aparece el jugador Jack Grealish en supuesto estado de ebriedad, junto a Riyad Mahrez y Kyle Walker.

Los tres futbolistas del plantel fueron captados de noche a las afueras de un bar ubicado en la ciudad de Manchester. En el registro, Mahrez y Walker acompañaron a Grealish, quien tuvo que abandonar el lugar en llamativas condiciones.

El DT del Manchester City habló sobre el video y sorprendió a todos en conferencia de prensa con su respuesta. “Estoy muy molesto porque no me invitaron y eso no me gusta. La próxima vez, espero que me inviten y hagan la cena correctamente a las 8 en punto”, señaló.

“El video no muestra exactamente lo que pasó. Cenaron juntos, sobrios, disfrutando con sus compañeros y parte del personal del equipo”, agregó el técnico español al respecto del registro que se viralizó.

Por último, Pep Guardiola añadió que “los jugadores saben que se arriesgan al salir porque hoy hay redes sociales, pero todos estuvieron perfectos. Les multaré porque no me invitaron”.

De momento, no se conocen sanciones por parte del club inglés a los futbolistas Jack Grealish, Riyad Mahrez y Kyle Walker. El plantel del Manchester City deberá prepararse para el próximo duelo por Premier League ante Brentford, este jueves 9 de febrero.