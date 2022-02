Jack Grealish fue captado en un aparente estado de ebriedad a las afueras de un bar inglés

El atacante del Manchester City, Jack Grealish, fue sorprendido en un aparente estado de ebriedad, luego de la publicación de un video en Tik Tok donde se le impide el ingreso a un bar inglés.

El registro corresponde al centro de la ciudad de Manchester, específicamente a las afueras del bar “Albert Scholss”, una conocida bodega de cerveza. A su alrededor, también aparecen otros compañeros de equipo como Kyle Walker y Riyad Mahrez.

De acuerdo al periódico británico Daily Mail, Manchester City explicó que el jugador no quebró ninguna de las reglas de toque de queda, ya que tenían un día libre y además, refutó la idea de que Jack Grealish estaba borracho.

Grealish rebotó en un bar por estar demasiado borracho jdksjaj ESTE ES EL JUGADOR QUE COMPRAMOS CEEEEETEEEEEEEH pic.twitter.com/tt2aOeEszt — Manchester City Argentina (@_ManCityArg) February 8, 2022

Pep Guardiola fue consultado sobre el hecho en conferencia de prensa previo al partido de mañana contra el Brentford por Premier League. “Estoy enojado porque ellos no me invitaron y no me gusta eso. Espero que la próxima me inviten. El video no muestra realmente como pasaron las cosas”, explicó el técnico español.

“Ryad, Kyle, y Jack están perfectos, pero serán multados porque no me invitaron”, agregó Guardiola en medio de las risas. De todas formas, ya el inglés, junto a Phil Foden, lo castigó sin jugar ante Newcastle en diciembre por una salida nocturna tras golear 7-0 al Leeds United.