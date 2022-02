Escándalo en la Premier League: Kurt Zouma fue captado maltratando a su gato y arriesga un serie de sanciones

El defensor del West Ham United, Kurt Zouma, fue protagonista de un hecho repudiable que ha dado la vuelta al mundo. El francés de 27 años fue captado pateando y abofeteando a su gato en su hogar a las afueras de Londres.

En las imágenes difundidas por el diario The Sun, se ve al jugador agrediendo a su gato y persiguiéndolo de manera agresiva por toda la casa, como forma de diversión y ante las risas de sus acompañantes. Según el periódico británico, Zouma estaba muy enfadado porque su gato había roto un jarrón y había arrancado una lámpara. Las imágenes son sensibles.

West Ham ace Kurt Zouma filmed kicking and slapping his pet cat in horrific video pic.twitter.com/KucjtIzTCw

— The Sun (@TheSun) February 8, 2022