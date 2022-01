Waldo Ponce y su miedo con La Roja: “¿Qué pasará cuando no esté la Generación Dorada?”

Waldo Ponce se refirió al presente de la Selección chilena en las Clasificatorias a Qatar 2022. El ex defensor central de La Roja fue uno de los jugadores que dio comienzo a la “Generación Dorada” del fútbol chileno y aún mantiene la ilusión de ir al Mundial.

“Conociendo a la mayoría, ellos van a pelear hasta el final. Siempre demuestran que no se dan por vencidos. El panorama se ve complicado, pero hay que jugarse esa pequeña opción de ir a Qatar”, comentó el zaguero de 39 años en dialogo con LUN.

Consultado por el rendimiento de Chile en los últimos partidos, el ex Universidad de Chile destacó el trabajo de Paulo Diaz en la retaguardia nacional. “Para mí es el mejor central que tenemos y no sé por qué lo hacen jugar de lateral. Tiene personalidad, buena técnica y no pierde casi nunca un mano a mano. Él debería ser el referente de la defensa no estando los de la Generación Dorada”, aseveró.

Respecto a ese selecto grupo de futbolistas que comandan actualmente a La Roja, Ponce explicó que “me da nervios saber que no van a estar en un tiempo más y será una realidad. Más que nostalgia, me da alegría haber compartido camarín con los mejores jugadores de nuestra historia, pero me asusta pensar qué va a pasar cuando no esté la Generación Dorada”.

El partido entre Chile y Bolivia

Waldo Ponce también se refirió al duelo frente a los altiplánicos en la altura de La Paz, donde el defensor festejó un triunfo por 2-0 en las Eliminatorias a Sudáfrica 2010. “Está complicado, pero van a dar pelea en Bolivia. Hay que brindarles todo el apoyo en este momento”, explicó.

Además, el zaguero reconoció que le hubiera gustado ver una nueva victoria de La Roja frente a Argentina en Calama. Sin embargo, sostuvo que “no hay que dar a Chile por muerto”.

El partido de Chile y Bolivia se disputará este martes 1 de febrero a las 17:00 horas de nuestro país, en el estadio Hernando Siles de La Paz.