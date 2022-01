Darío Benedetto fue presentado en su regreso a Boca Juniors: “El objetivo más importante es la Copa Libertadores”

El delantero argentino Darío Benedetto fue presentado oficialmente en su regreso a Boca Juniors, cuadro que juega la noche de este viernes ante la Universidad de Chile.

El futbolista de 31 años tendrá su segunda experiencia con los xeneizes, luego de su paso entre 2016 y 2019, tiempo en el que consiguió dos Campeonatos Nacionales, una Supercopa y fue parte de la recordada final de Copa Libertadores perdida ante River Plate en el Santiago Bernabeú.

En agosto de 2019, el jugador partió al fútbol francés para jugar en el Olympique de Marsella. El actual equipo de Jorge Sampaoli pagó una cifra de 14 millones de euros por el pase del futbolista.

Luego de dos años en Francia, el delantero fue fichado por el Elche de Enzo Roco. El traspaso se realizó en agosto de 2021. Sin embargo, tras sumar menos minutos de los que quería Darío Benedetto tomó el teléfono para llamar a Boca Juniors.

👊🔛 Modo entrenamiento… ¡ACTIVADO! ☑️@PipaBenedetto en acción en esta segunda etapa en el club. 👃💙💛💙 pic.twitter.com/PZRWpMQEzO — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) January 21, 2022

“Recibí un llamado de Román (Riquelme) el año pasado donde me preguntaba qué tenía pensado hacer cuando el Marsella quería darme a préstamo. Tenía la posibilidad de ir a La Liga y quería probar eso. Cuando no tuve los minutos que necesitaba, agarré el teléfono y hablé con Román. No dudamos”, confesó el jugador en la conferencia de presentación.

Consultado respecto a los desafíos de los xeneizes para esta temporada el atacante fue claro. “El objetivo más importante es la Copa Libertadores. Estoy dispuesto a aceptar todo tipo de responsabilidad. Quiero disfrutar el momento y volver a vestir esta camiseta”, finalizó el goleador argentino.