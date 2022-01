Mauricio Pinilla y la desventaja azul ante la UC: “Yo creo que en dos o tres años la U ya podría encaminarse a poder competir”

Este viernes por la noche, la temporada 2022 comenzará oficialmente para Colo Colo y la Universidad de Chile. En Argentina, los dos equipos más grandes del país chocarán en el inicio del Torneo de Verano 2022.

En la previa del encuentro, uno que sabe de vestir la camiseta universitaria comentó la actualidad de su ex equipo: Mauricio Pinilla. El hoy comentarista deportivo conversó con EnCancha y tuvo palabras para los azules.

“Sinceramente no sé qué habrá pasado por la cabeza de los dirigentes, pero si parte del proyecto es no renovar a jugadores grandes que no encajan con la nueva idea, es totalmente válido. Si es una decisión deportiva, no hay nada que criticar”, partió diciendo sobre las salidas de referentes como Fernando de Paul, Gonzalo Espinoza o Joaquín Larrivey.

Agregó que: “ahora, esperemos que puedan ser reemplazados con jugadores que sí estén a la altura, con la cantidad de goles que hizo Joaquín o con la entrega de “Cachila”, que a pesar que tuvo un bajón importante en la recta final del campeonato, marcó dos goles cruciales en la salvación de la U. Pero si es una decisión técnica con un trasfondo deportivo, creo que hay que respetarlo”, esgrimió Mauricio Pinilla.

Respecto a la llegada de jugadores del medio ecuatoriano, algo desconocido para el chileno, Mauricio Pinilla sostuvo que: “hay una visión de fútbol sudamericano, un conocimiento de parte de los dirigentes y del entrenador de todo el fútbol de la región, y en ese sentido no creo que se haya armado un plantel a la ecuatoriana, sino que uno para poder competir en los frentes locales ahora y, más adelante si los resultados se dan, en el ámbito internacional. Ellos tienen experiencia en eso y hay que dejarlos hacer lo suyo, y después exigirles resultados”, dijo.

La U en desventaja ante Colo Colo y la UC

Otro de los temas que tocó Mauricio Pinilla fue la realidad azul en contraste con la Universidad Católica y Colo Colo, sus archirivales. Los “cruzados” vienen de ser tetracampeones nacionales, mientras que los albos se recuperar y ganaron la Copa Chile la temporada pasada, instancia donde la U se salvó del descenso en el último partido.

Uno de los factores analizados por Pinilla fue el alejamiento de la U del Estadio Nacional: “estaba acostumbrada a jugar ahí. Lamentablemente no ocupando ese estadio es siempre como jugar de visitante, a pesar de que la gente de la U acompaña en el lugar que sea, el estadio que representa a la U es el Nacional, y no usarlo ha significado una desventaja importante”, esgrimió.

Respecto al trabajo que realiza la Universidad de Chile para darle caza tanto a Colo Colo como la UC, Mauricio Pinilla aseveró que: “la U no lo va a lograr en un año, ni tal vez en dos… Esto es un proyecto, y si se respeta yo creo que en dos o tres años la U ya podría encaminarse a poder competir con lo que viene haciendo Católica”, dijo el ex delantero.

“Colo Colo tuvo un año bueno, con buenas actuaciones, con un Gustavo Quinteros que le sacó rendimiento al plantel, pero todavía no está a la altura de lo que viene haciendo institucionalmente la UC. Colo Colo sigue en ese proceso, ya está un año adelantado a la U, pero en camino todavía de alcanzar la plenitud de Católica. La U recién está empezando, veremos ese proyecto realizado en un par de años”, cerró Mauricio Pinilla.