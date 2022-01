Delantero desechado por la U está cerca de fichar por River Plate: “Es difícil decirle que no a Gallardo”

Las vueltas de la vida nunca terminan de sorprender. Valentín Castellanos, ex juvenil y desechando por la Universidad de Chile, de un momento a otro se destapó en Estados Unidos y ahora está a un paso de llegar al todopoderoso River Plate de Argenitna.

El ariete de 23 años completó una tremenda campaña 2021 con New York City FC marcando 19 goles y entregando 8 asistencias, por lo que se quedó con la Bota de Oro de la MLS.

En Norteamérica, el “Taty” encontró su mejor versión y se consolidó como artillero, algo que no alcanzó a hacer Uruguay con Montevideo City Torque y en Chile, cuando estuvo en el primer equipo de la U.

Es por ello que llamó la atención de los poderosos de Sudamérica, entre ellos River Plate. Así lo confirmó el propio delantero en conversación con TyC Sports: “se contactaron de River conmigo y con mi agente”, partió diciendo.

“Me plantearon la situación de si quería venir para acá, y obvio que si te llama Gallardo, que es uno de los mejores técnicos del mundo, no se le puede decir que no. Es muy lindo que te llamen del cuerpo técnico de Gallardo y que estén interesados en vos. Estamos viendo, no se cerró la puerta para nada y vamos a ver qué pasa en estos días”, agregó Castellanos al citado medio.

Agregó: “que te llame River en esta situación y por cómo está jugando, no se le puede decir que no. Hay que ver muchas cosas, pero obviamente le dije que sí. Que te dirija Gallardo, lo que te puede generar como futbolista siendo yo tan joven”, dijo el ex delantero de la Universidad de Chile.