“El primer fichaje de nuestra nueva era”: Kieran Trippier fue oficializado como refuerzo estrella del Newcastle

El Newcastle United incorporó a su primer fichaje estrella de cara al proyecto millonario que propuso para 2022. Se trata del lateral inglés, Kieran Trippier, quien llega procedente del Atlético de Madrid, con un contrato de dos años y medio.

A través de un comunicado, el Newcastle informó que Trippier se suma al equipo que dirige el entrenador Eddie Howe y se convierte en el primer refuerzo de renombre del club desde que fue adquirido por sus propietarios de Arabia Saudí en 2021.

✍️ Newcastle United are delighted to announce the signing of Kieran Trippier from Atlético Madrid on a two-and-a-half-year deal!

