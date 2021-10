Newcastle tomó su primera determinación para comenzar el nuevo proyecto millonario

Los ojos del fútbol están puestos sobre Newcastle, cuadro que se transformó en el club más rico del mundo tras ser adquirido por jeques árabes en el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita.

El nuevo proyecto millonario del elenco de las “Urracas” comienza y ya se tomó la primera determinación: dejar partir al entrenador Steve Bruce.

“Newcastle confirma que Steve Bruce ha dejado su puesto como entrenador por un acuerdo mutuo. El club quisiera dejar constancia de su agradecimiento a Steve por su contribución y le desea lo mejor para el futuro”, publicó el conjunto inglés este miércoles en sus redes sociales.

Además, se señaló que “Graeme Jones dirigirá al equipo de forma interina, comenzando con el partido del sábado ante Crystal Palace”.

Cabe destacar que Steve Bruce llegó a la banca de Newcastle en 2019. Tras más de dos años al mando de las “Urracas”, el estratega británico se despide del club dejándolo penúltimo en el puesto 19° de la tabla de Premier League, con apenas 3 puntos en 8 partidos y en zona de descenso directo.

Ahora, la nueva escuadra millonaria arranca su nueva era a la espera de romper el mercado de fichajes con un entrenador estrella y refuerzos de élite.

#NUFC can confirm that Steve Bruce has left his position as head coach by mutual consent.

The club would like to place on record its gratitude to Steve for his contribution and wishes him well for the future.

— Newcastle United FC (@NUFC) October 20, 2021