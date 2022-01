DT del Bologna lamentó baja de Gary Medel ante el Inter por covid-19: “Sin él perdemos mucho”

Gary Medel se convirtió en uno más de los jugadores que actúan en el fútbol europeo en contagiarse con covid-19 durante las últimas semanas. Este miércoles, desde el Bologna confirmaron que el “Pitbull” dio positivo por coronavirus y será baja en el equipo por los próximos días.

Ante este escenario el entrenador del cuadro “Rossoblu”, Sinisa Mihajlovic, se refirió al presente del zaguero chileno en el plantel y lamentó su ausencia.

“Medel el año pasado tuvo varias lesiones, nunca encontró continuidad. Este año no había podido prometerle que sería titular, él lo pensó consigo mismo y me había dicho que se iba. Luego pasaron algunas cosas, se quedó, jugó y lo está haciendo bien”, señaló el técnico serbio en conferencia de prensa.

Mihajlovic destacó que “Gary es uno de los jugadores más positivos de la primera vuelta. Sin él perdemos mucho. Esta mañana me desperté y leí que era positivo en covid-19. No fue una buena noticia, como no lo ha sido en los otros días”.

Pese a las bajas de Gary Medel y tres jugadores más del plante por covid-19, el DT del Bologna aseguró que “nos las arreglaremos. Sé que casi todos están asintomáticos y esperamos recuperarlos lo antes posible”.

El equipo donde milita Gar saldrá a la cancha mañana jueves 6 de enero para enfrentar al Inter de Alexis Sánchez y Arturo Vidal desde las 8:30 horas de Chile.