Joao Cancelo sufrió violento asalto en su casa y mostró heridas en su rostro: “Cuando te resistes, esto es lo que pasa”

Joao Cancelo, jugador del Manchester City, fue víctima de un violento asalto en su propia casa durante este jueves. Según informó el futbolista, cuatro delincuentes ingresaron a su domicilio mientras estaba junto a su familia.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, el portugués relató el grave episodio y mostró heridas en su rostro. “Lamentablemente hoy fui asaltado por cuatro cobardes que me lastimaron y trataron hacerle daño a mi familia. Cuando muestras resistencia, esto es lo que pasa”, señaló.

El zaguero comentó que los asaltantes “se las arreglaron para quitarme todas mis joyas y dejarme la cara en este estado. no sé cómo hay gente con tanta mezquindad”.

“Lo más importante para mí es mi familia y, afortunadamente, todos están bien. Yo, después de tantos obstáculos en mi vida, es solo uno más que superaré. Firme y fuerte, como siempre”, concluyó el lateral derecho de los “Citizens”.

Además, Manchester City también se pronunció en sus redes sociales para entregarle apoyo al portugués. “Estamos consternados de que Joao Cancelo y su familia hayan sido sometidos a un robo en su casa esta noche durante el cual Joao también fue agredido”, agregó el club inglés.

“Joao y su familia están siendo apoyados por el Club y él está ayudando a la policía con sus averiguaciones mientras investigan este asunto tan grave”, complementó el cuadro “Ciudadano”.

We are shocked and appalled that Joao Cancelo and his family were subjected to a burglary at their home this evening during which Joao was also assaulted. (1/2)

— Manchester City (@ManCity) December 30, 2021